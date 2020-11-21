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Эксперты назвали самые надежные автомобили
Фото: pixabay.com

Эксперты назвали самые надежные автомобили

Юлия Курганова

Общество

Опубликован ежегодный рейтинг компаний с самыми надежными машинами. На первой строчке оказалась марка Mazda.

Исследование основано на результатах опроса более 330 тысяч американских автовладельцев. Их попросили назвать технические проблемы, с которыми они столкнулись за последний год. Поломки разделили на 17 основных категорий, в том числе учитывались неисправности в двигателе,подвеске, тормозах, трансмиссии, топливной системе, электрике и электронике. На основе этих данных машины получили коэффициент надежности по балльной системе от 0 до 100.

Mazda заработала 83 балла и впервые в истории возглавила список, который публикует журнал Consumer Reports с 1952 года. Специалисты считают, что успех японской марки обусловлен консервативным отношением инженеров, которые аккуратно подходят к обновлению модельной линейки и стараются избегать рискованных конструкторских решений.

На втором месте оказалась Toyota (74 балла), потом идут Lexus (71 балл), Buick (70 баллов) и Honda (63 балла). Эксперты отметили, что Buick за год поднялась в рейтинге сразу на 14 строчек.

В нижнюю часть списка попали Ford (38 балов), MINI (37 баллов), Volkswagen (29 балов), Tesla (29 балов) и Lincoln (8 балов).

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