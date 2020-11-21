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«Красивый дом»: Высоцкая показала интерьер дома на Рублевке
Юлия Высоцкая поделилась редкими кадрами / Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Красивый дом»: Высоцкая показала интерьер дома на Рублевке

Юлия Курганова

Звезды

Актриса Юлия Высоцкая на своей странице в соцсети Instagram опубликовала снимки усадьбы на Рублевке. Артистка сделала фотографии на фоне шикарного интерьера дома, в котором она живет вместе с мужем, режиссером Андреем Кончаловским.

За интерьер отвечала сама актриса. В поместье находится большое количество антикварной мебели и элементов декора.

Знаменитость на фото также продемонстрировала шляпы, в которых в этом году так и не смогла никуда выйти.

— За грибами мы так и не выбрались этой осенью, хотя собирались, шляпы тоже остались без дела, — написала звезда.

Подписчики обратили внимание на стильный образ актрисы и стильный интерьер их с супругом дома.

«Очень красивый дом»; «Классный образ»; «Юлечка, вы прекрасны! В любом образе красавица! Стильная!» — оставили комментарии пользователи.

Коттедж построен из калиброванной сосны. Соседом супругов является не менее знаменитый родственник Никита Михалков. Ранее в доме проживали родители звездных братьев. По этой причине усадьба очень дорога семье.

Высоцкая ранее рассказывала, что уговорила мужа перестроить усадьбу, в итоге дом превратился из 2-этажного в 4-этажный. Для этого им пришлось надстроить один этаж и вырыть полуподвал.

Также сам режиссер Андрей Кончаловский говорил, что у него получилось сохранить особняк, построенный в 50-х годах. Вместо маленькой кухни они с женой сделали ванную, а веранда стала зимним садом. Старая часть дома представляет собой хозяйскую спальню, кабинет и спортивный зал. Высоцкая отмечала, что ее любимыми местами в особняке являются просторный холл и большая библиотека.

Ранее сообщалось, что Высоцкая показала стройную фигуру. Артистка прошлась по дому в черной водолазке и короткой юбке, показав подписчикам стройные ноги.

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Андрей КончаловскийособнякЮлия Высоцкая
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