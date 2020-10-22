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«Настоящий красавец»: Высоцкая показала повзрослевшего сына от Кончаловского
Юлия Высоцкая и Андрей Кончаловский вместе больше 20 лет / Фото: instagram.com/juliavysotskayaofficial

«Настоящий красавец»: Высоцкая показала повзрослевшего сына от Кончаловского

Юлия Курганова

Звезды

Актриса и телеведущая Юлия Высоцкая поделилась радостным событием — ее шоу «Едим дома» исполнилось 17 лет. Ровно столько и сыну знаменитости — Петру, рожденному от режиссера Андрея Кончаловского.

В честь дня рождения передачи на YouTube-канале Высоцкой вышел праздничный выпуск шоу «Мне это нравится!». В кадре программы вдруг появился Петр Кончаловский. Актриса в это время вспомнила, как снималась в первых выпусках проекта, будучи беременной сыном.

— Вот наш ровесник! Первый эфир Петин был, когда Петя был у меня в животе, — заметила телеведущая.

«Настоящий красавец»: Высоцкая показала повзрослевшего сына от КончаловскогоФото: YouTube / Едим дома

После просмотра нового выпуска программы поклонники написали поздравления в Instagram-аккаунте Высоцкой. Также пользователи отметили и выдающиеся внешние данные Петра Кончаловского.

«Настоящий красавец, весь в мать»; «Петя такой взрослый, глазам не верю!»; «Мамина опора», — написали фолловеры.

Ранее актриса поделилась кадрами из Италии. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram. На видео жена Андрея Кончаловского запечатлена на яхте в белом платье из чистого льна с кружевом. Отмечается, что такой наряд от украинской марки Vita Kin стоит 128 тысяч рублей.

Читайте также: «Вот это сходство!»: Высоцкая опубликовала архивные фото мамы и бабушки

Андрей КончаловскийЮлия Высоцкая сын
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