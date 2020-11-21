Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина во время саммита АТЭС

В этом году Владимир Путин участвовал в саммите онлайн из-за пандемии коронавируса / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Странная игрушка, которая стояла на столе президента Российской Федерации Владимира Путина во время онлайн-саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), является подарком от организаторов мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами, — раскрыл он тайну корреспонденту ТАСС .

Встреча лидеров входящих в АТЭС стран проходит каждый год, но на этот раз мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарево. За спиной президента РФ был выставлен флаг АТЭС, а на столе стояла антропоморфная фигурка из синей ткани с ярким узором и с одним большим глазом.

Отмечается, что обычно страна-организатор саммита знакомит участников с местным колоритом, угощает блюдами местной кухни и организуют концерты народной музыки. Также традиционным считается и жанр совместного фото в национальных костюмах.

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