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Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина во время саммита АТЭС
В этом году Владимир Путин участвовал в саммите онлайн из-за пандемии коронавируса / Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Песков раскрыл тайну странной игрушки на столе Путина во время саммита АТЭС

Юлия Курганова

Общество

Странная игрушка, которая стояла на столе президента Российской Федерации Владимира Путина во время онлайн-саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), является подарком от организаторов мероприятия. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Дмитрий Песков.

— Это сувенир из Малайзии, который был прислан ко дню саммита организаторами, — раскрыл он тайну корреспонденту ТАСС .

Встреча лидеров входящих в АТЭС стран проходит каждый год, но на этот раз мероприятие состоялось в формате видеоконференции из-за пандемии COVID-19. Путин вышел в эфир из своей резиденции в Ново-Огарево. За спиной президента РФ был выставлен флаг АТЭС, а на столе стояла антропоморфная фигурка из синей ткани с ярким узором и с одним большим глазом.

Отмечается, что обычно страна-организатор саммита знакомит участников с местным колоритом, угощает блюдами местной кухни и организуют концерты народной музыки. Также традиционным считается и жанр совместного фото в национальных костюмах.

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Дмитрий ПесковАТЭСВладимир Путин
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