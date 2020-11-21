Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Синоптики сообщили о погоде в Москве 21 ноября
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Синоптики сообщили о погоде в Москве 21 ноября

Юлия Курганова

Город

В субботу, 21 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается от минус трех до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится неустойчивая погода на фоне колебания атмосферного давления, высокой влажности воздуха, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы. Люди, особенно старшего возраста, могут отмечать общее недомогание, сонливость или чувство «нехватки» воздуха, может появиться одышка, головокружение и головные боли. Особенно некомфортно могут чувствовать себя при такой погоде лица с заболеваниями суставов и органов дыхания с явлениями кислородной недостаточности. Увеличивается и риск переохлаждения, рост острых простудных и респираторных заболеваний.

Читайте также: Синоптик призвала москвичей готовиться к сильной гололедице

синоптикиМосквапрогноз погоды
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

 Александр Хохлов
 Александр Хохлов

У Москвы длинные руки

Все мнения
О проекте