Синоптики сообщили о погоде в Москве 21 ноября

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

В субботу, 21 ноября, столичный регион будет находиться под влиянием промежуточного гребня антициклона. Ожидается облачная погода с прояснениями, временами пройдет небольшой снег.

Максимальная температура воздуха в Москве составит от нуля до плюс двух градусов. В Подмосковье температура воздуха ожидается от минус трех до двух градусов тепла.

Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 757 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 80 процентов, передает портал «Метеоновости».

Синоптики отметили, что в столичном регионе сохранится неустойчивая погода на фоне колебания атмосферного давления, высокой влажности воздуха, содержание кислорода в приземном слое воздуха ниже нормы. Люди, особенно старшего возраста, могут отмечать общее недомогание, сонливость или чувство «нехватки» воздуха, может появиться одышка, головокружение и головные боли. Особенно некомфортно могут чувствовать себя при такой погоде лица с заболеваниями суставов и органов дыхания с явлениями кислородной недостаточности. Увеличивается и риск переохлаждения, рост острых простудных и респираторных заболеваний.

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