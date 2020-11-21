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Иммунолог рассказал, чем опасен гипервитаминоз
Фото: pexels.com / Anna Shvets

Иммунолог рассказал, чем опасен гипервитаминоз

Виктория Родимкина

Здоровье

Врач аллерголог-иммунолог Алексей Бессмертный рассказал, чем опасен гипервитаминоз, возникающий при употреблении большого числа поливитаминов.

По его словам, в последнее время люди скупают в большом количестве поливитамины и принимают их в надежде повысить иммунитет. Однако переизбыток витаминов в организме может привести к неприятным последствиям.

Алексей Бессмертный пояснил, что нет необходимости дополнительно принимать витамины человеку, который питается свежими фруктами, овощами и качественными продуктами.

— В цивилизованном обществе, в нормальной стране, c хорошим питанием у человека не может быть дефицита витаминов. Все они находятся у нас на столе, — сказал врач в интервью радио Sputnik.

Он отметил, что исключением является только «Йодомарин» для некоторых регионов. Врач уточнил, что поливитамины принимать не только не полезно, но и небезопасно.

При злоупотреблении витаминными комплексами человек может попасть в состояние гипервитаминоза, который чаще более опасен, чем дефицит витаминов, подчеркнул врач.

Его симптомами являются тошнота, вялость, усталость, снижение объема отделяемой мочи. При этом гипервитаминоз влияет также на общее состояние здоровья, добавил Алексей Бессмертный.

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