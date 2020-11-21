Более 7,7 миллиарда рублей выделят на отпускные медикам, борющимся с COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Правительство России выделит более 7,7 миллиарда рублей на оплату отпусков и на выплату компенсаций за неиспользованные отпуска медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщается в подготовленном Минздравом России проекте распоряжения правительства.

Так, в документе указано, что из резервного фонда России в этом году будут выделены 7,715 миллиарда рублей, передает ТАСС.

Ранее российское правительство выделило на эти цели свыше пяти миллиардов рублей. По словам премьер-министра РФ Михаила Мишустина, выплаты предназначались врачам, среднему и младшему медперсоналу, водителям скорых, сотрудникам медорганизаций и другим людям, которые так или иначе помогают в борьбе с COVID-19.

Ранее стало известно, что российские власти выделят свыше 8,6 миллиарда рублей на выплаты врачам, которые оказывают помощь пациентам с коронавирусом.

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