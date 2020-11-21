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«Джиган — тяжелая форма Тимати»: Харламов высмеял известных рэперов
Фото: youtube.com/Forbes

«Джиган — тяжелая форма Тимати»: Харламов высмеял известных рэперов

Юлия Ямпольская

Звезды

Шоумен Гарик Харламов в эфире программы Comedy Club высмеял российских исполнителей Тимати и Джигана. Недавно они записали совместный трек с молодым блогером Даней Милохиным.

Юморист поинтересовался у Милохина, где тиктокер «подцепил» артистов.

— О, подцепил. Это точное слово. Он подцепил Джигана. Джиган — это тяжелая форма Тимати, — пошутил шоумен.

В ответ Милохин рассказал, что связался с артистами через менеджеров.

— Пока все нормально. Басков нашел молодого мальчика. Миллионы мальчишек сидят и говорят: «Мы хотим быть как Даня Милохин, — заметил юморист Павел Воля.

Также Милохин рассказал шоуменам, как он добился такой славы.

— Год назад я решил снимать в TikTok. Мне это нравилось. Там монтировать и снимать легко. Я не был уверен, что стану популярным. Потом все полетело, — признался блогер.

Даня Милохин является одним из самых популярных тиктокеров России. У него большая армия поклонников среди молодого поколения.

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ТиматиГарик ХарламовДжиган
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