Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа

Фото: depositphotos.com

Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое проходит в суде Гааги. Об этом заявили в постановлении суда.

Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до момента, когда будет завершено рассмотрение жалобы от России в Нидерландах.

В 2016 году суд уже приостанавливал рассмотрение дела по такой же причине. Но тогда этого требовали бывшие акционеры ЮКОСа. В этот раз ситуацию обратная — истцы требует рассмотрения дела, тогда как Россия требует его отложить.

По словам судьи Берил Хауэлл, будет целесообразно удовлетворить ходатайство России.

В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

Читайте также: Решение по искам бывших акционеров ЮКОСа могут принять до конца года