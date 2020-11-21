Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое проходит в суде Гааги. Об этом заявили в постановлении суда.
Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до момента, когда будет завершено рассмотрение жалобы от России в Нидерландах.
В 2016 году суд уже приостанавливал рассмотрение дела по такой же причине. Но тогда этого требовали бывшие акционеры ЮКОСа. В этот раз ситуацию обратная — истцы требует рассмотрения дела, тогда как Россия требует его отложить.
По словам судьи Берил Хауэлл, будет целесообразно удовлетворить ходатайство России.
В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.
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