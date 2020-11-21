Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа
Фото: depositphotos.com

Суд США удовлетворил ходатайство России по делу ЮКОСа

Виктория Родимкина

Происшествия

Суд в Вашингтоне еще на два года приостановил рассмотрение иска акционеров бывшей нефтяной компании ЮКОС к России, сославшись на разбирательство, которое проходит в суде Гааги. Об этом заявили в постановлении суда.

Разбирательство отложили до 18 ноября 2022 года либо до момента, когда будет завершено рассмотрение жалобы от России в Нидерландах.

В 2016 году суд уже приостанавливал рассмотрение дела по такой же причине. Но тогда этого требовали бывшие акционеры ЮКОСа. В этот раз ситуацию обратная — истцы требует рассмотрения дела, тогда как Россия требует его отложить.

По словам судьи Берил Хауэлл, будет целесообразно удовлетворить ходатайство России.

В середине мая Россия направила жалобу на решение суда Гааги, постановившего взыскать в пользу бывших акционеров нефтяной компании ЮКОС 57 миллиардов долларов. Тогда в российском Минюсте напомнили, что бывшие владельцы нефтяной компании регулярно не платили налоги и незаконно выводили активы за границу.

Читайте также: Решение по искам бывших акционеров ЮКОСа могут принять до конца года

РоссияСШАЮКОС
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Артем Чубар
Артем Чубар

Сами гоним, сами пьем

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Дело Ефремова: как превратить смерть в золото

Все мнения
О проекте