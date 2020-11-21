СМИ: Фигуристка Медведева заразилась COVID-19

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Двукратная серебряная призерка Олимпийских игр в Пхенчхане по фигурному катанию Евгения Медведева заразилась коронавирусом. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что ранее девушка сдала два отрицательных теста на инфекцию, но симптомы заражения не исчезли. Через пару дней фигуристка снова прошла тестирование, которое подтвердило коронавирус.

На данный момент 21-летняя чемпионка мира в женской одиночной программе находится на двухнедельной самоизоляции.ё

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