Меладзе не вошел в топ-5 исполнителей, ожидаемых на новогодних шоу

Фото: YouTube.com / Вечерний Ургант

Социологи сервиса SuperJob узнали у жителей России, кого из звезд они хотели бы видеть в новогодних шоу. Отмечается, что респонденты выбрали Аллу Пугачеву, Николая Баскова, Филиппа Киркорова, Светлану Лободу, а также певицу Зиверт.

По данным опроса, в ТОП-5 самых желанных звезд на праздничном концерте не оказалось Валерия Меладзе — он расположился на восьмой строчке. Перед ним расположились Сергей Лазарев и Макс Барских — на седьмом и шестом местах соответственно.

Также эксперты поинтересовались, сколько россиян планируют после боя курантов смотреть новогодние музыкальные шоу. Таких оказалось только 12 процентов.

Еще 32 процента опрошенных ответили, что включат телевизор, чтобы он работал «на фоне» за праздничным столом. Также 38 процентов вообще не хотят смотреть новогодние программы.

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