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Меладзе объяснил свое заявление насчет новогодних шоу
Фото: youtube.com / Юрий Костин

Меладзе объяснил свое заявление насчет новогодних шоу

Оксана Васильева

Звезды

Валерий Меладзе еще раз прокомментировал свои заявления на счет праздничных концертов на телевидении. По словам музыканта, он от них не отказывался, а хотел привлечь внимание общественности к проблемам шоу-бизнеса.

— На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. Мы даем людям положительные эмоции. Мы озвучиваем их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили, что «под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья». Это очень важное дело, — подчеркнул музыкант в программе «Личные связи» журналиста Костина.

Меладзе также рассказал о своих планах на 2021 год. Он сообщил, что после пандемии и запретов на массовые мероприятия осенью следующего года он даст сразу два больших концерта. Ожидается, что на одном он выступит с сольной программой, на втором — в дуэте с другими исполнителями, в том чисел с Григорием Лепсом, Владимиром Пресняковым, Леонидом Агутиным, Дианой Арбениной.

Также Меладзе рассказал, что, несмотря на ограничения, ему удается выступать перед публикой, буквально недавно он дал несколько концертов за пределами России.

— Я дал концерт в Одессе и два в Киеве. Здесь действуют ограничения по количеству зрителей – до 50 процентов от заполняемости зала. Скажу я вам, что энергия от этой половины зала была как от стадиона, — восторгался певец, отметив особо, что все мы уже соскучились по нормальному человеческому общению.

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