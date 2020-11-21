Меладзе объяснил свое заявление насчет новогодних шоу

Фото: youtube.com / Юрий Костин

Валерий Меладзе еще раз прокомментировал свои заявления на счет праздничных концертов на телевидении. По словам музыканта, он от них не отказывался, а хотел привлечь внимание общественности к проблемам шоу-бизнеса.

— На нашу индустрию вообще никто не обращает внимания, а между тем мы занимаемся очень важным делом. Мы даем людям положительные эмоции. Мы озвучиваем их жизнь, их праздники, их отношения. Когда люди влюблены, им нужна музыка. И мне много раз говорили, что «под вашу музыку мы познакомились, и теперь у нас семья». Это очень важное дело, — подчеркнул музыкант в программе «Личные связи» журналиста Костина.

Меладзе также рассказал о своих планах на 2021 год. Он сообщил, что после пандемии и запретов на массовые мероприятия осенью следующего года он даст сразу два больших концерта. Ожидается, что на одном он выступит с сольной программой, на втором — в дуэте с другими исполнителями, в том чисел с Григорием Лепсом, Владимиром Пресняковым, Леонидом Агутиным, Дианой Арбениной.

Также Меладзе рассказал, что, несмотря на ограничения, ему удается выступать перед публикой, буквально недавно он дал несколько концертов за пределами России.

— Я дал концерт в Одессе и два в Киеве. Здесь действуют ограничения по количеству зрителей – до 50 процентов от заполняемости зала. Скажу я вам, что энергия от этой половины зала была как от стадиона, — восторгался певец, отметив особо, что все мы уже соскучились по нормальному человеческому общению.

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