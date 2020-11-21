Врач рассказал о вероятности повторного заболевания COVID-19

Фото: Андрей Никеричев, АГН «Москва»

Семейный врач Алексей Добровольский рассказал о вероятности повторного заболевания COVID-19, в беседе с Nation News.

— Мы живем с COVID-19 только первый год. Врачи и ученые продолжают изучать коронавирус, поэтому никто не может дать гарантий. Невозможно однозначно сказать, как долго будут держаться антитела. Все это находится на стадии изучения, — считает Добровольский.

Эксперт уточнил, что через год ученые смогут сделать точные выводы на основе полученных данных. Врач также призвал тех, кто уже переболел коронавирусом, беречь себя от вероятного повторного заражения.

Интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало, что в Московской области 345 юных пациентов, перенесших коронавирус, прошли курс реабилитации с начала июля. Дети, у которых был COVID-19 в среднетяжелой и тяжелой формах, проходят лечение в детском клиническом многопрофильном центре Подмосковья.

Ранее ОТР сообщило, что в Красноярске именем умершего от COVID-19 врача Ильи Житкова назвали вертолет санавиации. Илья Житков 30 лет проработал врачом и спас многих пациентов.

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