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Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий продлили в Подмосковье
Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва»

Запрет на посещение зрителями спортивных мероприятий продлили в Подмосковье

Юлия Захарова

Общество

Зрителей не будут допускать на спортивные мероприятия в Московской области до 29 ноября. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказал министр спорта региона Роман Терюшков.

— Запрет по зрителям в области продлен до 29 ноября. Мы не рассчитывали, что до Нового года он будет снят, понимаем прекрасно и все риски оценили еще в октябре, когда были первые ограничения, — отметил он.

Терюшков также выразил надежду на стабилизацию эпидемиологической ситуации к февралю-марту и возвращение части зрителей на стадионы. По его словам, власти Подмосковья будут наблюдать за обстановкой после новогодних праздников и принимать соответствующие решения, передает РИА Новости.

Напомним, что по состоянию на 21 ноября в регионе зарегистрировали почти 101 тысячу случаев заражения COVID-19. При этом практически 74 тысячи пациентов выздоровели, 1871 скончался.

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