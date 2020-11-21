Подозреваемого в похищении ребенка во Владимирской области арестовали

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Жителя Владимирском области, которого подозревают в похищении ребенка, арестовали. Об этом в субботу, 21 ноября, рассказали в Камешковском районном суде региона.

— Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 30 дней, то есть до 19 января 2021 года включительно, — приводит сообщение суда Интерфакс.

Напомним, в конце сентября во Владимирской области семилетний мальчик вышел из автобуса в поселке Горки Камешковского района, возвращаясь из школы, но домой так и не попал. Как оказалось, его похитил неизвестный и в течение почти двух месяцев удерживал у себя. Ребенка нашли в доме у 26-летнего жителя деревни Макариха, расположенном всего в 20 километрах от родного дома несовершеннолетнего.

Выйти на подозреваемого в насильственном удержании мальчика удалось благодаря работе Интерпола: спецслужба перехватила информацию о положении ребенка в даркнете и передала российским силовикам. Подозреваемого в преступлении задержали.

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