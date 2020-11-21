«Не знал, что в 73 можно любить»: Алибасов сообщил, что вновь станет отцом
Российский продюсер Бари Алибасов вновь станет отцом. Об этом в четверг, 21 ноября, сам музыкант сообщил на личной странице в Instagram.
На кадрах он лежит в обнимку с молодой помощницей Викторией Полторацкой и нежно обнимает ее.
— Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17, — написал Алибасов.
Также продюсер трогательно поблагодарил девушку за их встречу и присутствие в его жизни.
Однако многие подписчики усомнились в подлинности новости и обвинили Алибасова в пиаре. «Бари Каримыч — бог пиара»; «Кошмар какой! Уже не знаете, на чем хайп словить»; «Как все неестественно! Чистый пиар!» — комментировали они публикацию.
Ранее Виктория Полторацкая выразила готовность стать суррогатной матерью для Алибасова, если музыкант будет не против и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина попросит об этом.
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