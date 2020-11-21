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«Не знал, что в 73 можно любить»: Алибасов сообщил, что вновь станет отцом
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

«Не знал, что в 73 можно любить»: Алибасов сообщил, что вновь станет отцом

Юлия Захарова

Звезды

Российский продюсер Бари Алибасов вновь станет отцом. Об этом в четверг, 21 ноября, сам музыкант сообщил на личной странице в Instagram.

На кадрах он лежит в обнимку с молодой помощницей Викторией Полторацкой и нежно обнимает ее.

— Я люблю! Скоро у нас будет ребенок! Не знал, что в 73 любить можно сильнее и ярче, чем в 17, — написал Алибасов.

Также продюсер трогательно поблагодарил девушку за их встречу и присутствие в его жизни.

Однако многие подписчики усомнились в подлинности новости и обвинили Алибасова в пиаре. «Бари Каримыч — бог пиара»; «Кошмар какой! Уже не знаете, на чем хайп словить»; «Как все неестественно! Чистый пиар!» — комментировали они публикацию.

Ранее Виктория Полторацкая выразила готовность стать суррогатной матерью для Алибасова, если музыкант будет не против и его супруга Лидия Федосеева-Шукшина попросит об этом.

Читайте также: Бари Алибасов отказался разводиться с Федосеевой-Шукшиной

семьябеременностьБари Алибасов
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