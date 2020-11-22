Организаторов свадеб в Ингушетии будут штрафовать за нарушения ПДД и стрельбу

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Духовенство в Ингушетии решило штрафовать родителей жениха за нарушения Правил дорожного движения в составе свадебных кортежей и стрельбу из боевого или охолощенного оружия.

Из-за роста числа аварий с участием свадебных кортежей, повлекших за собой телесные увечья и гибель людей, духовенством республики было предложено имамам вместе с прихожанами обсудить меры по предотвращению подобных инцидентов. В течение трех месяцев богословы и старейшины на местах проводили сходы граждан по данному вопросу.

В субботу, 21 ноября, духовенство Ингушетии приняло окончательную общественную резолюцию. Они возложили ответственность за кортеж с невестой на организатора свадебного мероприятия. Теперь в составе кортежа будет назначаться ответственный представитель. Он должен будет остановить машины и принять меры, в случае выявления моментов опасного вождения, передает Интерфакс.

Муфтий Ингушетии Исса-Хаджи Хамхоев сообщил, что при пренебрежении установленными ограничениями, которые могут привести к трагическим последствиям или нарушению общественного порядка, организатор должен будут заплатить штраф в пользу малоимущих села в размере от 10 до 50 тысяч рублей. Также несоблюдение данных мер повлечет отречение организатора от мероприятий общины села.

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