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Медики перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак
Фото: pixabay.com

Медики перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак

Юлия Курганова

Здоровье

Британский фонд здоровья полости рта дал советы, как выявить рак этой части тела на ранней стадии.

Медики посоветовали обратить внимание на шишки и опухоли на голове и шее, красные и белые пятна на языке, шишки и язвы, которые сохраняются дольше трех недель. Также могут указывать на онкологию шишки, красные и белые пятна на внутренней стороне щек, припухлости на небе, красные и белые пятна или шишки на губах.

Врачи рекомендовали каждый день делать такую проверку на рак ротовой полости.

— Если вы заметите что-нибудь необычное, запишитесь на прием к стоматологу или терапевту, — сказал глава организации Найджел Картер.

Он отметил, что важно выявить заболевание на ранней стадии, так как это намного увеличивает шансы на излечение, сообщается на портале Dentalhealth.org.

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