Медики перечислили проблемы со ртом, которые указывают на рак

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Британский фонд здоровья полости рта дал советы, как выявить рак этой части тела на ранней стадии.

Медики посоветовали обратить внимание на шишки и опухоли на голове и шее, красные и белые пятна на языке, шишки и язвы, которые сохраняются дольше трех недель. Также могут указывать на онкологию шишки, красные и белые пятна на внутренней стороне щек, припухлости на небе, красные и белые пятна или шишки на губах.

Врачи рекомендовали каждый день делать такую проверку на рак ротовой полости.

— Если вы заметите что-нибудь необычное, запишитесь на прием к стоматологу или терапевту, — сказал глава организации Найджел Картер.

Он отметил, что важно выявить заболевание на ранней стадии, так как это намного увеличивает шансы на излечение, сообщается на портале Dentalhealth.org.

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