«Разводной ключ и живая крыса»: россияне назвали худшие подарки на Новый год

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Носки, сувениры и шоколад попали в список худших подарков россиян на Новый год. Такой результат показало исследование онлайн-сервиса SuperJob.

Восемь процентов респондентов назвали одежду самым неудачным подарком. Больше всех в этом уверены мужчины: носки, футболки и свитера они предпочли бы приобрести сами. Женщины же высказались против сладких подарков на Новый год: конфет, тортов и шоколада.

Также неудачным сюрпризом в праздник станут сувениры, уверены четыре процента опрошенных. Чуть меньше людей проголосовало против косметики и кухонных принадлежностей в качестве подарка.

Среди неожиданных худших подарков некоторые респонденты назвали шариковую ручку, разводной ключ и живую крысу. Почти четверть опрошенных заявила, что неприятнее всего в Новый год не получать никаких подарков.

Для исследования аналитики опросили 1,6 тысячи человек от 18 лет из всех округов России. Изучение мнения россиян проводилось с 10 по 14 ноября 2020 года, передает РИА Новости.

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