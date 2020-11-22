Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
«Разводной ключ и живая крыса»: россияне назвали худшие подарки на Новый год
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

«Разводной ключ и живая крыса»: россияне назвали худшие подарки на Новый год

Вероника Кузьминова

Общество

Носки, сувениры и шоколад попали в список худших подарков россиян на Новый год. Такой результат показало исследование онлайн-сервиса SuperJob.

Восемь процентов респондентов назвали одежду самым неудачным подарком. Больше всех в этом уверены мужчины: носки, футболки и свитера они предпочли бы приобрести сами. Женщины же высказались против сладких подарков на Новый год: конфет, тортов и шоколада.

Также неудачным сюрпризом в праздник станут сувениры, уверены четыре процента опрошенных. Чуть меньше людей проголосовало против косметики и кухонных принадлежностей в качестве подарка.

Среди неожиданных худших подарков некоторые респонденты назвали шариковую ручку, разводной ключ и живую крысу. Почти четверть опрошенных заявила, что неприятнее всего в Новый год не получать никаких подарков.

Для исследования аналитики опросили 1,6 тысячи человек от 18 лет из всех округов России. Изучение мнения россиян проводилось с 10 по 14 ноября 2020 года, передает РИА Новости.

Читайте также: Главную новогоднюю елку страны доставят из Наро-Фоминского лесничества

подаркиопросроссияне
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Миллион оттенков серого

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте