Главную новогоднюю елку страны доставят из Наро-Фоминского лесничества

Фото: Агенство городских новостей «Москва»

Главную новогоднюю елку страны доставят в Кремль из Наро-Фоминского лесничества. Об этом в пятницу, 20 ноября, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Московской области.

Отмечается, что возраст дерева составляет 96 лет. Елка имеет высоту около 25 метров, а диаметр ствола — 60 сантиметров. Размах нижних ветвей составляет порядка десяти метров.

В пресс-службе добавили, что отбор ели лесничими начался летом 2020 года. По условиям конкурса у дерева не должно быть трещин, гнилых частей ствола, частичного отсутствия кроны, а также заболеваний хвои. При выборе ели также учитываются ее размеры и привлекательность.

В ближайшее время автопоезд с главной новогодней елью страны отправится в столицу для установки на Соборной площади Кремля, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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