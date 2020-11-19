Как менялась традиция украшать дом к Новому году

Фото: Василиса Чернявская, «Вечерняя Москва»

Столичные магазины уже вовсю создают новогоднюю атмосферу. На их витринах — мишура, гирлянды и елочные игрушки. Торговые интернет-площадки тоже расширяют праздничный ассортимент. С таким изобилием наряжать елку и украшать дом — увлекательное занятие. А как это делали несколько веков назад, рассказывает «Вечерняя Москва».

Трудно представить, но украшенные елки в домах — это относительно недавняя традиция. Ее попытался ввести Петр I еще в конце XVII столетия. Но подданные указ Петра исполняли не очень охотно. Простой народ отказывался принимать такой обычай.

Дело в том, уверяют историки, что тогда еловыми ветками обозначали вход в питейные заведения, чтобы неграмотный люд, не умевший прочитать вывеску, точно знал, куда идти, дабы пропустить стаканчик-другой. Выражение «идти под елку» буквально понималось как «идти в кабак».

Традицию украшать лесное дерево пришлось отложить примерно на век.

Немного ожил обычай в XIX веке. В 1817 году женился великий князь Николай Павлович — будущий император Николай I. Чтобы порадовать молодую супругу — дочь прусского короля Александру Федоровну, он устроил для нее на Рождество первую в России настоящую елку с украшениями, свечами и развешанными на ветвях сладостями и подарками. Позже к этой традиции «подтянулась» и московская знать. Чуть менее века просуществовал этот обычай. Приход советской власти поменял традиционный уклад, и о новогодней лесной красавице пришлось снова забыть.

Вспомнили обычай устраивать елку для детей лишь в середине 30-х годов прошлого века. Впервые праздник новогодней елки организовали в 1937-м в Москве, в Колонном зале Дома союзов. Золотую Вифлеемскую звезду заменили на красную. Вместе с елкой появился и Дед Мороз в длинной шубе, высокой круглой шапке и с посохом в руке. А уже в 1950-х годах у него появилась внучка Снегурочка: ее образ придумали писатели Лев Кассиль и Сергей Михалков.

Конфеты и фрукты в качестве украшений сменили новые игрушки — пионеры с горнами, пистолеты, игрушечные автомобили, дирижабли, початки кукурузы, спутники, персонажи русских народных сказок.

— Мне было лет пять, когда в нашем доме впервые появилась елка, — вспоминает москвичка Галина Андрейкина. — Это был первый послевоенный год, и мы со старшими братьями и сестрами решили украсить дерево самодельными игрушками из ваты. Старались придать бесформенному куску некое подобие груши или яблока. Такие плоды смазывали клейстером, чтобы они дольше держали форму.

Еще одним украшением стали бумажные цепочки. Из цветных полосок склеивали колечки и соединяли их друг с другом. Старшие в семье вырезали флажки и развешивали их на веревке — получалась гирлянда.

— Мастерили звездочки, рыбок, снежинки и вешали на ветки ели, — вспоминает Галина Андрейкина.

Первые стеклянные игрушки появились в их семье, только когда по соседству с их домом, который сейчас располагается в Савеловском районе, открылась маленькая мастерская, где их выдували. Это место в народе получило название «дулка». Умельцы вручную создавали новогодние шарики, а затем расписывали их.

— Узоры были самые простые: ветка или цветок. Шарики посыпали сверху толченой слюдой. Так украшения приобретали свой праздничный блеск, — вспоминает Андрейкина.

Игрушки берегли как зеницу ока, упаковывали на время хранения в газеты.

— Позже в мастерской стали делать стеклянные бусы для елки: серебряные и красные бусины перемежались. Иногда мастера делали длинные стеклянные сосульки, — рассказывает она.

Такие нехитрые украшения хранились десятилетиями. Вид, конечно, у таких шариков со временем терялся, но берегли их до последнего.

— Уже в 1950-х годах отец-железнодорожник привез из магазина первый шпиль для елки. Он был серебристым и невероятно красивым, — вспоминает 80-летняя москвичка.

Чуть позже появились игрушечные гирлянды и украшения в виде лесных избушек, фигурок зверей.

— В этом году, в декабре, мы впервые нарядим елку вместе с моим годовалым правнуком, — говорит пенсионерка. — Когда он подрастет, расскажу ему, как украшали елки в мое время.

Сейчас выбор игрушек в магазинах несравнимо больше. Здесь уже в ход идет фантазия того, кто украшает новогоднюю красавицу. Есть даже дизайнерские украшения.

Пандемия коронавируса наложила свой отпечаток, и в интернет-магазинах уже появились соответствующие украшения: Деды Морозы и Снегурочки с медицинскими масками на лице. Некоторым юмористы-производители добавили в руки рулоны белой туалетной бумаги. В среднем цена такой игрушки начинается от 100 рублей за штуку. Делают их из пластика, рассчитывая на безопасность при транспортировке. Правда, неизвестно, как долго подобные украшения сохранятся у москвичей. И захотят ли они вешать на елку, под которой загадают желание на следующий год, такие признаки времени.

Кстати, врачи рекомендуют москвичам Новый год и все зимние праздники провести в домашней обстановке, чтобы обезопасить себя и своих близких.

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