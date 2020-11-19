Монтаж новогодней елки у ГУМ-катка завершат через 2-3 дня
Новогоднюю елку устанавливают на Красной площади возле будущего ГУМ-катка. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе катка.
Как уточняется, монтаж дерева завершится в течение нескольких дней.
— Сейчас проходит монтаж главной елки у ГУМ-катка. Елка будет готова через два-три дня, — отметили в пресс-службе катка.
Наряжать елку начнут в пятницу, 20 ноября, сам каток планируют открыть 29 ноября, передает РИА Новости.
Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку России срубят 9 декабря, а в Кремль доставят 11 декабря. Дерево отбирала специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ.
Напомним, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Трансляцию представления в Государственном Кремлевском дворце покажут по телевидению.
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