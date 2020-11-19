Монтаж новогодней елки у ГУМ-катка завершат через 2-3 дня

Фото: Наталия Нечаева, «Вечерняя Москва»

Новогоднюю елку устанавливают на Красной площади возле будущего ГУМ-катка. Об этом в четверг, 19 ноября, сообщили в пресс-службе катка.

Как уточняется, монтаж дерева завершится в течение нескольких дней.

— Сейчас проходит монтаж главной елки у ГУМ-катка. Елка будет готова через два-три дня, — отметили в пресс-службе катка.

Наряжать елку начнут в пятницу, 20 ноября, сам каток планируют открыть 29 ноября, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что главную новогоднюю елку России срубят 9 декабря, а в Кремль доставят 11 декабря. Дерево отбирала специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ.

Напомним, что новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Трансляцию представления в Государственном Кремлевском дворце покажут по телевидению.

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