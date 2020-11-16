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Новогодние елки в Кремле отменили из-за COVID-19
Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Новогодние елки в Кремле отменили из-за COVID-19

Кирилл Николаев

Город
Россия, Москва, Кремль Карта всех событий

Новогодние елки в Кремле в этом году не будут проходить из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 16 ноября, рассказала официальный представитель управления делами президента Российской Федерации Елена Крылова.

По ее словам, данное решение было принято в связи со сложной эпидемиологической ситуацией в городе. В то же время Крылова отметила, что в этом году состоится новогоднее представление в Государственном Кремлевском дворце. Оно пройдет без зрителей. Трансляцию мероприятия покажут по телевидению.

Крылова добавила, что в 2020 году главную новогоднюю ель планируется спилить в Наро-Фоминском районе в Подмосковье 9 декабря. Через два дня праздничное дерево установят и нарядят в Кремле, сообщает Интерфакс.

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