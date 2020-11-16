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Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль 11 декабря
Фото: Павел Волков, «Вечерняя Москва»

Главную новогоднюю елку России доставят в Кремль 11 декабря

Виктория Родимкина

Город

Главную новогоднюю елку России срубят 9 декабря, а в Кремль доставят 11 декабря. Об этом рассказала пресс-секретарь управделами президента Елена Крылова в понедельник, 16 ноября.

Кремлевскую елку отберет специальная федеральная комиссия под руководством главного эксплуатационного управления управделами президента РФ. При выборе дерева будут обращать внимание на размеры и внешнюю привлекательность.

По словам пресс-секретаря, ель уже выбрали. Она находится в Нарофоминском районе Московской области.

— Планируется срубить ель 9 декабря и уже 11 декабря доставить ее в Кремль, а затем установить на Соборной площади, — сказала Крылова.

Она отметила, что из-за ситуации с коронавирусом в Москве новогоднее представление будет показано в режиме онлайн, передает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что новогодние праздники в России предложили продлить до 24 января.

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новогодняя елкаНовый годКремль
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