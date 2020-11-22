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«Вы вообще стареете?»: Екатерина Гусева поразила фанатов снимком в белом платье
Фото: instagram.com/ekaterinaguseva_

«Вы вообще стареете?»: Екатерина Гусева поразила фанатов снимком в белом платье

Захар Чайченко

Звезды

Российская актриса Екатерина Гусева решила поделиться новой фотографией с подписчиками в своем Instagram-аккаунте. На ней звезда позирует на фоне симфонического оркестра в белом платье и с микрофоном в руке.

Поклонники отметили, что Гусева с начала своей актерской карьеры осталась такой же красавицей и ничуть не изменилась. Помимо этого, они подчеркнули, как прекрасно сочетается белое платье с фигурой артистки.

«Жемчужина экрана»; «Эталон женственности: мама, супруга, актриса»; «Вы вообще стареете?»; «Из-за вашей улыбки тоже хочется улыбаться! Просто сиятельная», — написали они под публикацией.

Ранее актриса Екатерина Гусева рассказала, как ей удалось отпустить 22-летнего сына Алексея во взрослую жизнь.

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актрисаплатьеЕкатерина Гусева
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