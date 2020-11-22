Российский биолог сообщил, что поможет нейтрализовать коронавирус

Фото: flickr.com / Yale Rosen

Биоинформатик Александр Тышковский рассказал на своей странице в Facebook, что в борьбе с коронавирусом может помочь белок ACE2, который при проникновении внутрь организма человека является проводником.

— Получается, ACE2 — наше слабое место, которым раз за разом успешно пользуется коронавирус. Но что, если превратить этот недостаток в преимущество, — задался вопросом специалист.

Он пояснил, что введение в кровь пациента, зараженного коронавирусом, дополнительных копий белка ACE2 свяжет шипы инфекции и не даст ей возможность повторно атаковать клетки. Таким способом ученые буквально ловят вирус на «живца».

Исследования показали, что внедрение ACE2 надежно нейтрализует COVID-19, мешая инфицировать клетки человека, подчеркнул биолог. Кроме того, по его словам, рецептор ACE2 расщепляет гормон ангиотензин II, провоцирующий гипертензию, симптомы воспаления и даже цитокиновый шторм. Этот прогноз, как он отметил, подтвердился учеными во время клинических испытаний.

В заключение ученый вспомнил, что безопасность применения данного белка у здоровых людей подтвердилась еще в 2013 году — на первой фазе испытаний для лечения другого респираторного заболевания. Тем не менее недостаток белка все-таки есть и он очень значителен. Белок в сравнении с антителами связывается с коронавирусом примерно в 100 раз хуже. В связи с этим для успешной борьбы белков против коронавируса нужны очень серьезные дозы.

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