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Коронавирус выявили у 24 581 человека в России за сутки
Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Коронавирус выявили у 24 581 человека в России за сутки

Вероника Кузьминова

Здоровье

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России — 24 581 человек. Об этом сообщается в воскресенье, 22 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Коронавирус выявили у 24 581 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Из числа новых заразившихся 23,4 процента не нашли у себя симптомов COVID-19. За сутки скончался 401 пациент, выздоровели же 18 008 человек.

Коронавирус выявили у 24 581 человека в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 57,2 миллиона. Более 641 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки.

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