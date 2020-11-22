Коронавирус выявили у 24 581 человека в России за сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в России — 24 581 человек. Об этом сообщается в воскресенье, 22 ноября, на сайте стопкоронавирус.рф.

Больше всего заболевших выявили в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге и Нижегородской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Из числа новых заразившихся 23,4 процента не нашли у себя симптомов COVID-19. За сутки скончался 401 пациент, выздоровели же 18 008 человек.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Ранее сообщалось, что число зараженных коронавирусом в мире превысило 57,2 миллиона. Более 641 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали за минувшие сутки.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

Читайте также: Врач объяснила, почему женщины лучше защищены от коронавируса