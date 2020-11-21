Число зараженных коронавирусом в мире превысило 57,2 миллиона

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Более 641 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией зарегистрировали в мире за минувшие сутки. Об этом в субботу, 21 ноября, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

Как уточняется, общее количество инфицированных превысило 57,27 миллиона. За 24 часа скончались свыше 11 тысяч человек, всего за период пандемии зафиксировано более 1,36 миллиона летальных исходов.

Почти половина новых пациентов с COVID-19 находятся в Европе, там диагноз поставили почти 277 тысячам человек. На втором месте находятся Северная и Южная Америка (почти 258 тысяч зараженных), на третьем — Юго-Восточная Азия (более 57 тысяч).

Больше всего заболевших выявлено в США — почти 11,6 миллиона. Только за прошедшие сутки там зарегистрировали рекордный прирост в 195 542 пациента. В Индии заражены свыше девяти миллионов человек, в Бразилии — почти шесть миллионов, во Франции и России — более двух миллионов. Свыше миллиона диагнозов поставили в Испании, Великобритании, Аргентине, Италии, Колумбии и Мексике, передает ТАСС.

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