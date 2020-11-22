Путин назвал Россию посредником при заключении соглашения по Нагорному Карабаху

Фото: kremlin.ru / Администрация президента России

Россия была лишь посредником во время заключения соглашения по Нагорному Карабаху. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в воскресенье, 22 ноября.

— Россия выполняла только роль посредника и брала на себя по этому документу обязанности осуществить мирное разведение сторон. Что мы сейчас и делаем, — заявил Путин в эфире телеканала «Россия 1».

При этом авторами документа, как уточнил российский лидер, были три стороны: Армения, Азербайджан и РФ. По словам Владимира Путина, иначе поступить было невозможно, потому что, «по сути, это была договоренность между двумя сторонами».

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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