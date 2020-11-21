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Эрдоган заявил, что РФ и Турция остановили конфликт в Карабахе
Фото: tccb.gov.tr

Эрдоган заявил, что РФ и Турция остановили конфликт в Карабахе

Юлия Захарова

В мире

Москва и Анкара совместными усилиями остановили военные действия в Нагорном Карабахе. Об этом в субботу, 21 ноября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в рамках форума Галифакс по международной безопасности.

— Благодаря совместным усилиям с Россией мы смогли остановить конфликт и внести свой вклад в решение проблемы, которую не удавалось решить в течение 30 лет, — приводит слова турецкого лидера ТАСС.

Ранее Анкара сообщила о готовности турецких военных отправиться в Азербайджан. Президент страны Ильхам Алиев заявил, что Турция вместе с Россией будет участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов в Нагорном Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

Главные факты по ситуации в Нагорном Карабахе можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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