Анкара заявила о готовности турецких военных отправиться в Азербайджан

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Турецкие военнослужащие могут отправиться в Азербайджан в ближайшее время. Об этом сообщил министр национальной обороны республики Хулуси Акар в субботу, 21 ноября.

— Турецкие военные вскоре отправятся в Азербайджан, сухопутные войска ВС Турции завершили подготовку, — передает сообщение Министерство обороны Турции.

Ранее парламент Турции одобрил президентский указ, который предусматривает отправку войск в Азербайджан на один год, сообщает ТАСС.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что Турция вместе с Россией будет участвовать в «операциях по обеспечению безопасности» армянского и азербайджанского народов в Нагорном Карабахе.

Главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение, в соответствии с которым в Карабахе с 10 ноября устанавливается режим прекращения огня. При этом Азербайджан и Армения останавливаются на занятых позициях, а также должны обменяться военнопленными. В Карабахе размещаются российские миротворцы.

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