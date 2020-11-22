Сергей Собянин подвел итоги городского этапа чемпионата «Абилимпикс 2020»

Фото: Владимир Новиков, «Вечерняя Москва»

Направления адаптивной физкультуры и веб-дизайн стали самыми популярными на городском чемпионате «Абилимпикс 2020». Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в воскресенье, 22 ноября.

Состязание в профмастерстве проводилось среди людей с ограниченными возможностями. На столичном этапе, по словам главы города, представили 74 компетенции. Самыми популярными стали веб-дизайн и адаптивная физкультура. Также были и новые направления: студийный фотограф, веломеханика, дизайн плаката и закройщик.

— Самые талантливые участники соревнований получат предложения о работе или стажировке — среди членов жюри есть представители крупных компаний, — написал мэр Москвы на странице во «ВКонтакте».

Победители городского этапа представят Москву на национальном чемпионате. Он стартует 23 ноября.

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