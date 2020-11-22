Склад загорелся на территории промзоны на юге Москвы

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с12 Карта всех событий

Возгорание произошло в промзоне на юге Москвы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в главном управлении МЧС РФ по столице в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что речь идет об инциденте по адресу Варшавское шоссе, дом 26, сооружение 12. Спасатели прибыли на место происшествия и зафиксировали выход дыма из подвального помещения на минус первом этаже складского здания. По предварительной информации, людей в здании нет.

В данный момент выясняется, что именно горит и площадь пожара.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

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