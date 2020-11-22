Сергей Аксенов заявил, что Крым преодолеет водную блокаду Киева
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион сможет преодолеть водную блокаду, которая была устроена украинскими властями. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 22 ноября.
По словам главы региона, в данный момент полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана по решению данного вопроса, который был разработан правительством РФ.
— Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова, — подчеркнул Аксенов.
Он отметил, что украинские власти наступают на старые грабли, выражая «много поросячьего восторга и злорадства» по поводу ограничений водоснабжения в Крыму.
Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.
Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.
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