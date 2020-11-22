Сергей Аксенов заявил, что Крым преодолеет водную блокаду Киева

Фото: facebook.com / Официальный аккаунт Сергея Аксенова

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что регион сможет преодолеть водную блокаду, которая была устроена украинскими властями. Об этом он написал на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» в воскресенье, 22 ноября.

По словам главы региона, в данный момент полным ходом идет реализация мероприятий комплексного плана по решению данного вопроса, который был разработан правительством РФ.

— Нет никаких сомнений в том, что проблема вододефицита будет решена раз и навсегда, как были решены проблемы энергодефицита и транспортной доступности полуострова, — подчеркнул Аксенов.

Он отметил, что украинские власти наступают на старые грабли, выражая «много поросячьего восторга и злорадства» по поводу ограничений водоснабжения в Крыму.

Напомним, поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и других населенных пунктах полуострова начался с 24 августа из-за засухи и трех обмелевших водохранилищ. В частности, подача воды в город из водохранилищ сокращена практически в два раза — примерно до 70 тысяч кубометров.

Ранее около 85 процентов потребностей полуострова в пресной воде обеспечивала Украина, поставлявшая ресурс через Северо-Крымский канал от Днепра. После воссоединения Крыма с Россией подача воды в республику была прекращена в одностороннем порядке. В связи с этим местным властям пришлось решать вопрос за счет водохранилищ естественного наполнения, однако за последний год они сильно обмелели из-за засухи.

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