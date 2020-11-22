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Сергей Собянин рассказал о возможностях электронной медицинской карты для москвичей
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН «Москва»

Сергей Собянин рассказал о возможностях электронной медицинской карты для москвичей

Евгения Звощик

Общество

Доступ к электронным медицинским картам (ЭМК) открыли для москвичей в январе текущего года, в июне же появилась версия медкарты в мобильном приложении. Об этом напомнил мэр столицы Сергей Собянин на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, на сегодняшний день, горожане загрузили в свои ЭМК более 100 тысяч документов.

— В основном это лабораторные и инструментальные исследования, но возможности карты гораздо шире, — отметил глава города.

В частности, в ЭМК можно загрузить протоколы осмотров врачей, результаты исследований, выписной эпикриз из стационара, рецепт, данные о прививках, сведения о семейном и личном анамнезе, а также ряд других показателей здоровья.

Кроме того, мэр уточнил, что можно настроить автоматическую отправку данных с гаджетов непосредственно в мобильную версию ЭМК. Он добавил, что такая карта не потеряется, в отличие от бумажных носителей.

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МоскваСергей Собянинэлектронная медицинская карта
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