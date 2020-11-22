Движение ограничили в районе пожара в промзоне на Варшавском шоссе

Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с32 Карта всех событий

Движение транспорта ограничили на юге Москвы в районе Варшавского шоссе, где горит склад в промзоне. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что движение осуществляется по четвертой и пятой полосам движения в сторону области. Затруднение движения составляет три километра.

Напомним, возгорание произошло в промзоне по адресу Варшавское шоссе, дом 26. Спасатели уже прибыли на место происшествия и зафиксировали выход дыма из подвального помещения на минус первом этаже складского здания. По предварительной информации, людей в здании нет.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

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