Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Движение ограничили в районе пожара в промзоне на Варшавском шоссе
Фото: Пелагия Замятина, «Вечерняя Москва»

Движение ограничили в районе пожара в промзоне на Варшавском шоссе

Евгения Звощик

Происшествия
Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с32Карта всех событий

Движение транспорта ограничили на юге Москвы в районе Варшавского шоссе, где горит склад в промзоне. Об этом сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно» в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что движение осуществляется по четвертой и пятой полосам движения в сторону области. Затруднение движения составляет три километра.

Напомним, возгорание произошло в промзоне по адресу Варшавское шоссе, дом 26. Спасатели уже прибыли на место происшествия и зафиксировали выход дыма из подвального помещения на минус первом этаже складского здания. По предварительной информации, людей в здании нет.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

Читайте также: Санитарный вертолет доставил в больницу из ТиНАО мужчину с инсультом

затруднения движенияМосквапожар
Google newsGoogle newsGoogle news
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Белые покидают Нью-Йорк

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Пелевин — наш новый Достоевский

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Почему русские такие немодные

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Какого мужчину считать настоящим

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Случай на границе: не торопитесь в гости к чучхе

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

Смерть от худобы: казалось бы, при чем тут рыбки

Митрополит Калужский и Боровский Климент
Митрополит Калужский и Боровский Климент

Здоровая пища для души

Все мнения
О проекте