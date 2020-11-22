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«Я подал в суд»: Жигунов обвинил интернет-издание в клевете
Фото: Скриншот с видео (https://www.youtube.com/watch?v=jAE5T8B1RHQ)

«Я подал в суд»: Жигунов обвинил интернет-издание в клевете

Захар Чайченко

Звезды

Российский актер Сергей Жигунов, известный публике по сериалу «Моя прекрасная няня» подал заявление в суд на издание Popcake за клевету. По информации интернет-портала, актер рассказал страшную тайну об усопшем Армене Джигарханяне, касающуюся того, почему последний якобы любил проводить время в компании «девочек помоложе».

— Я подал в суд на портал Popcake, то есть еще не подал в суд, но уже направил им претензии по поводу клеветы, связанной с Джигарханяном, — сообщил Жигунов.

Своими претензиями актер поделился с подписчиками в собственном Instagram-аккаунте. Жигунов обратился к современным журналистам, сказав, что те «оскотинились».

Напоминаем, что ранее инсайдер портала Popcake сообщил о том, что в выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир», который будет посвящен Анастасии Заворотнюк, должен появиться и Сергей Жигунов, ее бывший возлюбленный. По словам источника, актер с нетерпением ждет встречи с актрисой.

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актерСергей Жигуновклевета
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