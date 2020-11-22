СМИ: Жигунов и Заворотнюк встретятся в программе у Малахова

Анастасия Заворотнюк больше полугода не появлялась на публике / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Инсайдер портала Popcake сообщил о том, что в выпуске программы Андрея Малахова «Прямой эфир», который будет посвящен Анастасии Заворотнюк, должен появиться и Сергей Жигунов, ее бывший возлюбленный. По словам источника, актер с нетерпением ждет встречи с актрисой.

Артист расскажет об отношениях с Заворотнюк и о причинах их несостоявшейся свадьбы.

Также сообщается, что дальний родственник Веры Новиковой, экс-жены Жигунова, связался с редактором программы и рассказал, что бывшие любовники мечтали о совместном ребенке.

— Когда вся эта история только произошла, мы говорили с Верой, что она планирует делать дальше и пустит ли назад Сережу, если тот захочет вернуться домой. Мы немного пригубили вина, и она рассказала, как Жигунов откровенно говорил при ней, что хочет ребенка от Заворотнюк и она его в этом поддержит, — сообщил родственник Новиковой.

Ранее директор шоу Малахова прокомментировал сообщения о программе с Заворотнюк. Он ответил на вопрос, действительно ли планируется запись шоу с артисткой.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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