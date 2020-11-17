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Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения о программе с Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк может появиться в передаче Андрея Малахова / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Директор шоу Малахова прокомментировал сообщения о программе с Заворотнюк

Юлия Курганова

Звезды

Директор передачи Андрея Малахова «Прямой эфир» Алексей Миндель прокомментировал сообщения о предстоящей съемке программы с актрисой Анастасией Заворотнюк. Он ответил на вопрос, действительно ли планируется запись шоу с артисткой.

— Мне про это ничего не известно, — сказал Миндель корреспонденту РИА Новости.

Однако журналисты не исключают, что телевизионщики держат в секрете выход передачи с долгожданным появлением Заворотнюк на экране.

Известно, что в настоящее время рядом со звездой находятся дети и супруг — фигурист Петр Чернышев, который ради поддержки жены отказался участвовать в новом сезоне проекта «Ледниковый период».

Ранее подруга Заворотнюк рассказала о состоянии и здоровье актрисы. Певица Анна Калашникова сообщила, что состояние артистки заметно улучшилось.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга. Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери. В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

Читайте также: СМИ узнали о планах Заворотнюк вернуться на сцену

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