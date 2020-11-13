«Выглядит не так, как прежде»: подруга Заворотнюк рассказала о состоянии и здоровье актрисы

Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Звезда сериала «Моя прекрасная няня» Анастасия Заворотнюк сильно изменилась после лечения от рака. Об этом рассказала ее подруга, певица Анна Калашникова.

По ее словам, состояние Заворотнюк заметно улучшилось. При этом Анастасия продолжает скрываться от общественности и журналистов, чтобы не показывать изменившее лицо.

— Я знаю, что многие хотят проведать Настю. Но пока это невозможно. Во-первых, Настя еще «выглядит не так, как прежде». И из-за этого ей не хочется принимать посетителей, — цитирует Калашникову «Собеседник».

Уточняется, что актриса живет в загородном доме в столичном поселке Крекшино и иногда выходит на улицу прогуляться. Заворотнюк, по словам ее подруги, после болезни начала радоваться каждому дню. Позитивная динамика замечается и в ее физическом состоянии. Но о полном выздоровлении речь пока не идет.

Ранее СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк начала строить планы по возвращению на сцену после победы над тяжелой болезнью.

Весной 2019 года появились первые слухи о тяжелой болезни артистки. Вскоре стало известно, что у нее обнаружили глиобластому — разновидность рака головного мозга.

Спустя месяц родные звезды подтвердили, что она проходит курс лечения. Директор актрисы ответила на слухи о сборе денег, позже дочь Анастасии рассказала о состоянии матери.

В июне СМИ сообщили о возможном возвращении артистки к работе в театре и кино. По информации источника, тяжелая болезнь полностью перешла в стадию ремиссии.

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