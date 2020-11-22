Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве локализовали

Фото: МЧС России

Россия, Москва, Варшавское шоссе, 26с12 Карта всех событий

Пожар на складском помещении в промзоне на юге Москвы удалось локализовать. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу в воскресенье, 22 ноября.

Отмечается, что прибывшие на вызов пожарные зафиксировали возгорание на минус первом этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров. В 16:25 по московскому времени пожар был локализован.

Информации о пострадавших не поступало, сообщается на официальном сайте МЧС.

Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в районе Варшавского шоссе, где горит склад в промзоне. В частности, движение осуществляется по четвертой и пятой полосам движения в сторону области. Затруднено движения на участке три километра.

Видео: Telegram-канал «Москва.Новости»

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