Пожар на складе на Варшавском шоссе в Москве локализовали
Пожар на складском помещении в промзоне на юге Москвы удалось локализовать. Об этом сообщили в главном управлении МЧС России по городу в воскресенье, 22 ноября.
Отмечается, что прибывшие на вызов пожарные зафиксировали возгорание на минус первом этаже складского здания на общей площади около 300 квадратных метров. В 16:25 по московскому времени пожар был локализован.
Информации о пострадавших не поступало, сообщается на официальном сайте МЧС.
Ранее сообщалось, что движение транспорта ограничили в районе Варшавского шоссе, где горит склад в промзоне. В частности, движение осуществляется по четвертой и пятой полосам движения в сторону области. Затруднено движения на участке три километра.
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