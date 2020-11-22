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Дептранс призвал загадывать желания на «Площади Революции», не прикасаясь к скульптурам
Фото: Алексей Орлов, «Вечерняя Москва»

Дептранс призвал загадывать желания на «Площади Революции», не прикасаясь к скульптурам

Евгения Звощик

Общество

Столичный департамент транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры напомнил горожанам об известной примете, связанной со станцией метро «Площадь Революции». Считается, что статуи на этой станции московской подземки исполняют желания.

— Например, по легенде, если потереть нос собаки пограничника, то повезет в учебе. А у каждого, кто с утра потрогает флажок матроса-сигнальщика, будет удачный день, — уточнили в Telegram-канале Дептранса.

Тем не менее, за многие годы исполнения желаний статуям самим нужна помощь. Причина в том, что многие из них стерлись и потеряли свой первоначальный облик.

Дептранс призвал загадывать желания на «Площади Революции», не прикасаясь к скульптурамФото: Telegram-канал «Дептранс Москвы»

В связи с этим в Дептрансе призвали москвичей и гостей столицы загадывать желания, не прикасаясь к скульптурам, для того, чтобы сохранить монументы для будущих поколений.

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