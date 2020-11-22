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Сын Валерии назвал пол будущего ребенка
Сын Валерии добавил, что виновником ДТП стал водитель автобуса, который врезался в его автомобиль / Фото: www.instagram.com/valeriya / Официальный аккаунт Валерии в Instagram

Сын Валерии назвал пол будущего ребенка

Захар Чайченко

Звезды

Сын российской певицы Валерии от первого брака Арсений Шульгин порадовал своих подписчиков в Instagram-аккаунте трогательным видео, в ходе которого будущий отец узнал, кто же станет его наследником – мальчик или девочка. Для того, чтобы разгадать тайну, звездный сын должен был проткнуть шарик. В итоге из огромного гелиевого шара вылетели маленькие розовые шарики и конфетти.

— Мальчик или девочка?⠀Когда все друзья ждали пацана.На самом деле, вначале хотел мальчика. Потом как узнал, что будет девочка – моя сладкая принцесса, уже хотел только ее, — написал Шульгин в подписи под фотографией.

Подписчики комментариях оставили множество приятных слов будущему отцу и поздравили его с грядущим пополнением в семействе: «Все мужчины хотят сыновей, а любят больше дочерей»; «Девчонки они такие невозможно ласковые! Поздравляю»; «Поздравляю с маленькой принцессой»; «Следующий мальчик будет».

Напоминаем, что Арсению Шульгину, сыну певицы Валерии от первого брака с композитором Александром Шульгиным, в данный момент 22 года. Не так давно Шульгин успел похвастаться перед подписчиками дорогим авто, который приобрел себе в качества подарка на день рождения.

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