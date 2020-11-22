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«Переходил не по пешеходному»: телеведущего Владимира Березина сбил автомобиль
Фото: youtube.com / Россия 1

«Переходил не по пешеходному»: телеведущего Владимира Березина сбил автомобиль

Евгения Звощик

Звезды

Российский телеведущий Владимир Березин рассказал, как несколько недель назад попал в ДТП. По его словам, по пути к родным в Московскую область он вышел из машины и направился в магазин, когда его сбило другое авто.

Отмечается, что в произошедшем оказались виноваты как сам ведущий, так и водитель такси, который сбил Березина. В результате ведущий очнулся весь в крови, но обвинять другого участника ДТП не стал.

— Переходил не по пешеходному ведь. Я сказал ему: «Езжай с богом!» — поделился Березин в интервью программе «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

После аварии Березина в больницу отвез сбивший его таксист. Как выяснилось позже, ведущего спасло чудо: машина задела его по касательной. Однако в результате столкновения Березин получил травму ноги, из-за чего ему теперь приходится ходить на костылях и терпеть сильную боль.

— У меня нога теперь прямая, как ракета на ВДНХ, — признался ведущий.

Он добавил, что теперь ему страшно переходить дорогу даже по пешеходному переходу.

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