Добровольцы из «СпасРезерва» провели совместные учения с пожарными Восточного округа

Фото: Андрей Объедков, «Вечерняя Москва»

22 ноября 2020 года пожарную часть № 12 на Русаковской улице посетили добровольцы из поисково-спасательного отряда «СпасРезерв». Они провели учения совместно с профессионалами учения.

Вначале командир отделения ПСЧ № 12 старший прапорщик внутренней службы Сергей Елтышев провел экскурсию по части и рассказал об истории.

— Ныне наша часть располагается в старинном здании, — рассказывает Елтышев. – Есть несколько сохранившихся старинных пожарных каланчей, например, на улице Селезневской располагается музей МВД. Но в нашем здании до сих пор располагается действующая пожарная часть. И она единственная такая.

Отдельная экспозиция посвящена пожарным, которые трудились в части. Другой плакат рассказывает о сотрудниках, которые погибли при тушении крупных пожаров. Специальный стенд посвящен подаркам.

— Бывает, что приезжают к нам на экскурсии из других городов или даже их других стран и дарят нашивки, эмблемы, шевроны, — рассказывает Сергей Елтышев. — Как-то к нам в часть постучалась пожилая москвичка и рассказала, что к ней приехал знакомый из Америки, где тоже работает пожарным и он захотел побывать в российской части. Она привела к нам. Я провел экскурсию и американец был удивлен, когда я ему подарил свои погоны. У них нет традиции дарить подарки. Но через несколько месяцев я получил посылку с майкой.

Добровольцы вместе с пожарными провели совместное учение по спасению пострадавшего на пожаре. В ходе него нужно зайти в задымленное помещение, где лежит мужчина, найти его и вынести на улицу. Добровольцы Екатерина Колосова, Оксана Макарова и Илья Егоров под руководством своего наставника Ильи Дорогина надели обмундирование и поднялись на второй этаж в задымленную комнату. Там на ощупь нашли пострадавшего, уложили на брезентовые носилки и вынесли в безопасное место. Дальше прошел разбор: кто и что сделал не так.

- Но учения и проходят для того, чтобы отработать свои навыки, - подчеркнул старший дежурный общественного пожарно-спасательного отряда «СпасРезерв» Илья Дорогин.

На прощание пожарные подарили добровольцам значки добровольной пожарной дружины, выпущенные еще в советское время.

Читайте также: Пять пожарных депо введут в ТиНАО до конца года