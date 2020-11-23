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Исследование показало, сколько россиян работают без официального оформления
Фото: Скриншот с видео на youtube/Мое дело ТВ

Исследование показало, сколько россиян работают без официального оформления

Татьяна Плотникова

Рынок труда

Более четверти, 28 процентов, занятых россиян трудятся без официального оформления по месту работы. Об этом говорят результаты исследования Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ШППУ ИОН РАНХиГС.

С 2006 года показатель сократился на 17 процентных пунктов. Однако доля россиян, у которых неофициальный заработок является основным доходом, возросла с 7,3 до 11,2 процента.

Свыше половины, 57 процентов, работающих без официального оформления являются наемными работниками. Еще 41 процент — самозанятые граждане. Оставшиеся два процента составляют работодатели.

Больше всего среди работников теневого сектора молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — примерно каждый четвертый представитель данной категории трудится без официального оформления.

Самая распространенная причина, по которой участники исследования согласились работать без официального оформления — отсутствие официальных рабочих мест с достойной заработной платой (58,7 процента). Также респонденты указывали на возможность иметь свободный график работы и стремление увеличить свои заработки за счет ухода от уплаты налогов (по 29,6 процента), пишут «Известия».

Ранее были названы самые популярные вакансии среди мужчин в России.

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