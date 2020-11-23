Исследование показало, сколько россиян работают без официального оформления

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Более четверти, 28 процентов, занятых россиян трудятся без официального оформления по месту работы. Об этом говорят результаты исследования Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга ШППУ ИОН РАНХиГС.

С 2006 года показатель сократился на 17 процентных пунктов. Однако доля россиян, у которых неофициальный заработок является основным доходом, возросла с 7,3 до 11,2 процента.

Свыше половины, 57 процентов, работающих без официального оформления являются наемными работниками. Еще 41 процент — самозанятые граждане. Оставшиеся два процента составляют работодатели.

Больше всего среди работников теневого сектора молодежи в возрасте от 18 до 24 лет — примерно каждый четвертый представитель данной категории трудится без официального оформления.

Самая распространенная причина, по которой участники исследования согласились работать без официального оформления — отсутствие официальных рабочих мест с достойной заработной платой (58,7 процента). Также респонденты указывали на возможность иметь свободный график работы и стремление увеличить свои заработки за счет ухода от уплаты налогов (по 29,6 процента), пишут «Известия».

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