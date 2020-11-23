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Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками
Фото: pexels.com/bongkarn thanyakij

Названы регионы с самыми высокооплачиваемыми работниками

Татьяна Плотникова

Общество

Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Москва возглавили рейтинг российских регионов по доле работников, размер заработной платы которых превышает 100 тысяч рублей в месяц (с учетом выплаты подоходного налога).

На Чукотке показатель составляет 40,5 процента от общего числа занятых за период с августа 2019 года по август 2020 года, в ЯНАО — 35 процентов, в Москве — 31,6 процента. В топ-5 также вошли Магаданская область (27,3 процента) и Ненецкий автономный округ (25,8 процента).

Санкт-Петербург занял десятую строчку с 13,5 процента, Московская область — 14-ю строчку с 8,4 процента.

Авторы рейтинга указывают, что в первой двадцатке в основном представлены удаленные регионы (северные или дальневосточные), столичный регион и Санкт-Петербург. Высокие зарплаты в таких регионах выплачивают в области добычи полезных ископаемых, а в Москве и Петербурге находятся центральные офисы крупнейших российских и иностранных компаний, где также можно претендовать на солидный оклад.

В аутсайдерах рейтинга по доле работников с зарплатами более 100 тысяч рублей оказались Мордовия, Кабардино-Балкария и Ивановская область (по одному проценту), Псковская, Кировская, Тамбовская и Орловская области, Чечня (по 1,1 процента), Брянская область, Дагестан, Марий Эл, Адыгея (по 1,2 процента).

При этом в пяти регионах доля получающих менее 15 тысяч рублей в месяц превышает 25 процентов: Дагестан (29,1 процента), Карачаево-Черкесия (27,4 процента), Чечня (26,6 процента), Кабардино-Балкария (26,2 процента) и Северная Осетия (26,0 процента).

В Москве менее 15 тысяч рублей в месяц зарабатывают лишь 1,2 процента работников, в Московской области — 5,9 процента, в Санкт-Петербурге — 2,2 процента.

Всего в России 7,9 процента работников, получающих заработную плату в размере более 100 тысяч рублей в месяц, и 9,2 процента зарабатывающих менее 15 тысяч рублей, сообщает РИА Новости.

Ранее в Росстате сообщили о росте долгов по зарплате в России в октябре на 2,3 процента.

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