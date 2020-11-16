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В Росстате сообщили о росте долгов по зарплате в РФ в октябре на 2,3 процента
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

В Росстате сообщили о росте долгов по зарплате в РФ в октябре на 2,3 процента

Евгения Звощик

Общество

Просроченная задолженность заработной плате в России по состоянию на 1 ноября 2020 года составила один миллиард 870,2 миллиона рублей. Об этом сообщили в Росстате в понедельник, 16 ноября.

Отмечается, что долг увеличился за октябрь на 2,3 процента после символического сокращения на 0,3 процента в сентябре. Кроме того, уточняется, что в летние месяцы фиксировалось снижение задолженности по зарплате — на 15,7, 0,8 и 9,2 процента в августе, июле и июне соответственно.

При этом Росстат не стал публиковать динамику задолженности по зарплатам за три весенних месяца, поясняя, что посчитать ее невозможно из-за несопоставимых выборок на фоне карантинных ограничений в том периоде, передает Интерфакс.

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