Более 70 студентов, ставших «учителями на замену», пригласили работать в школы Москвы

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Приглашение более чем от 50 столичных школ получили 75 студентов педагогических вузов и колледжей, которые участвовали в проекте «Учитель на замену». Об этом в понедельник, 23 ноября, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, сервис разработал Городской методический центр в 2019 году. Сейчас он стал востребованным и помог найти работника, который сможет заменить педагога из группы риска.

— Для студентов педагогических вузов и колледжей это стало отличной практикой, они сразу оказались в полевых условиях, погрузились во все тонкости образовательного процесса, при этом получая поддержку и советы от опытных педагогов. Мы благодарны каждому студенту за помощь. По итогам прохождения такой практики 75 студентов решили остаться в школах в качестве педагогов и уже трудоустроены в московские школы, — цитирует Ракову официальный сайт мэра Москвы.

В октябре — ноябре для прохождения педагогической практики ву учебные заведения направили свыше 400 студентов Московского городского педагогического университета, Московского педагогического государственного университета, а также педагогических колледжей. Старшим коллегам, которые вели уроки дистанционно, они помогали в качестве ассистентов, а иногда полностью брали на себя их обязанности.

Для того, чтобы найти замену учителю, директору школы нужно сформировать электронную заявку на сайте. Эксперты Городского методического центра могут быстро подобрать подходящего педагога дополнительного образования или студента из числа участников проекта. На данный момент в базе более 1,5 тысячи кандидатов, среди которых учащиеся педагогических вузов и колледжей.

Стать участником проекта «Учитель на замену» может любой педагог. Для этого нужно заполнить простую форму электронного резюме на сайте. Обязательным условием является прохождение независимой предметной диагностики в Московском центре качества образования.

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