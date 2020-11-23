Портал «Музейная Москва онлайн» покажет выставки в Международный день акварели

Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

В Международный день акварели, 23 ноября, портал «Музейная Москва онлайн» приглашает жителей столицы посетить виртуальные выставки живописных работ, которые были выполнены в этой технике.

Как отметил куратор ИТ-проектов в сфере культуры и бизнеса Департамента информационных технологий города Сергей Шакрыл, на данный момент на портале доступно порядка трех тысяч экспонатов.

— В период пандемии ресурс позволяет изучать фонды музеев, находить что-то новое не выходя из дома, — уточнил он.

Так, в каталоге горожане смогут увидеть экспонаты собрания Московского музея современного искусства. Там более 150 произведений, которые были созданы любителями и профессиональными художниками. Также для зрителей представлена серия акварельных зарисовок «За кулисами Большого театра» советской балерины Натальи Бессмертновой.

Школа акварели Сергея Андрияки предлагает пользователям порядка 600 акварельных работ. Все желающие увидят выставку иллюстратора и графика Анатолия Иткина, одного из самых известных представителей школы Бориса Дехтерева.

Музей В.А. Тропинина и московских художников его времени представляет около 30 картин, в числе которых портреты и пейзажи в исполнении отечественных художников XIX века, а Московская государственная картинная галерея Василия Нестеренко предлагает 65 живописных работ, из них 11 написаны по церковным мотивам, передает официальный сайт мэра Москвы.

Также в каталоге портала есть образцы живописи, которые хранятся в Музее Москвы, Галерее Ильи Глазунова и Галерее Александра Шилова.

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